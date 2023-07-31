政情：楊永杰撐北上安老 倡醫療券跨境購醫保

香港人口老化問題嚴重，但又無足夠嘅安老同醫療設施，唔少長者都選擇返內地安老，好多議員仲要求政府將「醫療券」過河。有議員就認為既然咁多港人選擇喺內地安老，政府要提供各式各樣支持，建議當局推動「醫療券」喺內地購買醫保。

同A4聯盟成員去咗內地參觀 立法會依家休會，唔少議員都趁呢段時間四出考察，而「A4聯盟」嘅一班議員，好似張欣宇、梁文廣、楊永杰同林素蔚都唔例外，日前就去咗內地考察，期間仲去咗中山陳星海中西醫結合醫院。

睇完之後，楊永杰就認為隨着愈嚟愈多港人喺內地生活，政府要提供各式各樣嘅支持。佢覺得醫保特別重要，建議當局推動「醫療券」喺內地購買醫保，並實行病例過河，令診斷更精準，同時都要為聘請護工或保母嘅家庭提供更多支援，提升港人在內地安老嘅吸引力。

梁文廣就希望將來內地可以有更多城市，可以推出醫療同安老嘅跨境合作計劃，好似放寬醫生資格認可、醫生執業藥物使用同埋港人安老復康產業升級等，要做到「強強聯手，優勢互補」喎。