要聞港聞

鐵騎自炒 南亞漢酒駕斷正

【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛電單車沿元朗南生圍路行駛，期間失控自炒，撞向路邊鐵欄後翻側倒地。人員接報到場，發現38歲尼泊爾籍鐵騎士身帶酒氣，經酒精測試後錄得超標讀數，遂以涉嫌「酒後駕駛」拘捕該名男司機，他手腳受傷，其後由救護車送往博愛醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc