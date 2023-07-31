鐵騎自炒 南亞漢酒駕斷正

【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛電單車沿元朗南生圍路行駛，期間失控自炒，撞向路邊鐵欄後翻側倒地。人員接報到場，發現38歲尼泊爾籍鐵騎士身帶酒氣，經酒精測試後錄得超標讀數，遂以涉嫌「酒後駕駛」拘捕該名男司機，他手腳受傷，其後由救護車送往博愛醫院治理。