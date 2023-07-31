趁女同窗外遊 潛住所爆竊 15歲仔遭撞破 刀傷男戶主

【本報訊】沉迷打機的15歲中四男生，上周六（29日）晚以偷來的門匙，潛入長沙灣女同學住所爆竊。豈料被對方父親回家揭破，少年竟然膽大包天取出軍刀施襲，男戶主猝不及防左胸中刀浴血，但他依然勇猛頑抗，負傷將少年擒獲兼報案。執法人員以涉嫌「嚴重入屋犯法罪」拘捕該名少年，他報稱受傷，與男戶主同送院救治。

左胸中刀 負傷糾纏制服 上周六晚11時許，一名少年潛入長沙灣麗閣邨麗蘿樓10樓一單位企圖爆竊，期間姓朱（64歲）男戶主從外返家，他以鎖匙開門後赫見少年正在家中搜掠財物，即時大聲喝止。少年驚見朱男出現，慌忙從背包取出一把約21厘米長的軍刀，並刺向朱男左邊胸口，他猝不及防左胸中刀流血，留下一條長長的傷痕。

朱男亦負傷頑抗，與少年在屋內糾纏，成功將其制服及報案。執法人員接報到場，經初步調查後，該名15歲少年涉嫌「嚴重入屋犯法罪」被捕，他於糾纏間致右眼受傷、鼻流血及背部紅腫，與遇襲朱男分別送往明愛及瑪嘉烈醫院治療。

早前偷走門匙 伺機犯案 消息稱，被捕少年為中四學生，且沉迷打機，他早前偷走女同學寓所門匙，最近得悉對方外出旅遊，以為她家中無人，遂乘機上門爆竊。詎料，對方父親沒有與女兒同行，結果回家撞破少年登門犯案，雖然不慎受傷，最後亦將少年擒獲。朱男任職裝修，與女兒同住，認識被捕少年，其左胸近胃腩處中刀，傷口3厘米闊，幸好沒有性命危險。