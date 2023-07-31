遺棄12歲雙非子在港 江西婦：可享優良教育

乘高鐵入境被捕 控虐兒今提堂 內地一名37歲婦人因認為香港有較優良的教育，故於本月21日遺棄其12歲雙非兒子陳泓儒在旺角廣華醫院急症室內，臨行前着他告知護士自己被媽媽遺棄。執法部門事後與身在內地的婦人取得聯絡，對方稱願意來港接回兒子。事隔8日，婦人上周六（29日）乘搭高鐵來港，隨即被執法部門拘捕，她被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今日在九龍城裁判法院提堂。

涉事婦人姓陳，住內地江西，持雙程證來港，在香港沒有住所；其子則持香港身份證，於內地就讀小六。據了解，母子倆於本月17日從江西來港，抵港後暫住一間位於佐敦道的賓館。至本月21日，陳婦帶兒子到廣華醫院求診，聲稱他腹瀉及咳嗽，登記後着兒子看完醫生，告知護士自己被遺棄，隨即離開返回內地。同日中午12時許，護士發現男童在急症室內徘徊，揭發事件並向執法人員報案。

稱簽證需時 事隔8日回港 執法人員調查後，成功確定陳婦身份，並與她取得聯絡。據悉，有人聲稱從其他人口中得知兒子能於香港得到較優良的教育，故把他遺棄在醫院內，其後，陳婦表示願意返回香港，但因要處理簽證問題，需要一段時間，期間男童暫時交由屯門兒童及青少年院照顧。至上周六下午，陳婦取得簽證並乘坐高鐵來港，晚上10時入境本港時，在高鐵西九龍總站抵港大堂被捕。

男童交社署屯門院舍託管 社會福利署早前指，執法部門已為有關男童向少年法庭申請照顧或保護令。按法庭命令，男童獲安排在社署屯門兒童及青少年院接受住宿照顧。案件延至8月18日繼續聆訊，有待社署社工就男童的情況向法庭提交報告。男童須繼續根據法院命令於屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排作出裁決。院舍為男童提供專業的照顧及輔導服務，其健康情況良好，情緒穩定，並參與院舍的團體活動。