STEM親子活動 助家長了解學習內容

【本報訊】港府、中小學近年力推STEM教育，於課程滲入科學（S）、科技（T）、工程（E）及數學（M）的元素，培養學生創新思維及解難能力，不過在職的家長未必了解STEM的用途。有團體舉辦親子體驗活動，使學童及其家長了解編寫程式技巧、通過遊戲學英文，以及親親昆蟲。

香港學術及教學交流協會於昨日舉辦「STEM教學親子體驗活動」，邀請了56組家庭，共164名親子免費參與。活動分為3部分，其中「志在『Bit』得–Micro-bit微型電腦體驗」活動的內容，包括Star-war主題編程，學習基本編程、編寫代碼。

透過遊戲學習快吸收 「Monopoly Game主題編程」活動內容則包括學習及掌握使用micro:bit控制面板，連接STEM Car，通過遊戲學習英文詞彙。最後的活動「『蟲』零到明–甲蟲大解構」，解構甲蟲的種類、構造、習性，介紹甲蟲的養殖方式。

育有兩歲兒子和6歲女兒的Wing坦言，兩名孩子未曾接觸STEM教育，認為透過遊戲學習英文很有趣，「小朋友吸收得快，STEM教育亦是日校重點推廣課程，提早讓小朋友接觸是好事。」

香港學術及教學交流協會發言人林栢勤表示，通過跨學科學習，小朋友掌握多元化知識，且寓教於樂，激發孩子們對學習的興趣和動力，提升思維寬度，並在英文教育中提升計算思維。