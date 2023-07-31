人潮無懼暑熱 周日蜂擁動漫節

【本報訊】疫後首個解除口罩令的動漫電玩節昨日迎來第3日，適逢周日，場外場內都人頭湧湧。大批市民無懼暑熱，「打蛇餅」等候入場，亦有不少Cosplayer（角色扮演愛好者）悉心打扮到場，吸引攝影人士打卡。有市民指輪候近兩小時方能進場，認為場內氣氛熾熱，預計會消費200元左右選購動漫周邊產品。有參展商則表示，受本港經濟環境影響，市民消費「無咁鬆手」。

入場氣氛佳 排兩句鐘感值得 第24屆動漫節一連五日在灣仔會展舉行，昨日迎來開鑼後首個周日，場內人流絡繹不絕，各個展區均人山人海。有中學生在場內發起Free Hug（免費抱抱）活動，希望給予輪候入場已久的市民一個溫暖擁抱。同場亦有大批Cosplayer施展渾身解數，落力裝扮。首次Cosplay的何先生，選擇以蜘蛛俠造型現身，他表示港人生活壓力大，期望透過扮演超級英雄給予社會更多正能量。

另一熱愛Cosplay的廖小姐則透露，排隊兩小時才進場，她指已提前一周準備是次裝扮，服飾花費約600元，但進場後感受到人多熱鬧的氣氛，認為一切也是值得。

售賣盲盒的商戶曾先生往年亦有參展，他指受惠於本港解除防疫措施及恢復通關，外國客人明顯增多，人流比往年好。但面對「旺丁」的情況，他指店舖生意額僅輕微上升，人均消費「無咁鬆手」。他認為與本港及外圍經濟環境疲弱有關，坦言今年暑假生意屬近5年最差。他又指，派發消費券對生意幫助不大，因市民大多會花費於日用品，對精品消費幫助有限。