東網視頻 八月變陣 最潮資訊一網打盡

健康飲食 寵物趣聞 旅遊攻略 一向深受歡迎的「東網視頻」精益求精，不斷創新求變，將於8月推出全新節目《健康全方位》、《仙迪LOVER》、《Yammy帶你Chill》。一網打盡醫學資訊、健康飲食、寵物趣聞、時尚潮流、人氣景點、旅遊攻略等，每周精彩內容為觀眾帶來無窮樂趣。

醫健節目大革新 緊貼熱話 東網視頻「醫健」節目內容大革新，推出《健康全方位》，以深入淺出的角度為觀眾提供多元化實用醫療健康資訊。節目主持人陳海雯（Lizzie），詳細講解各類常見都市疾病，並邀請中西醫、專科醫生及專家，剖析各類疾病的病理根源、病徵、預防方法及治療方案等，讓普羅大眾輕鬆了解專業知識，從日常飲食、運動、護理養生各方面入手，治標治本地解決問題。正所謂「預防勝於治療」，節目緊貼健康熱話，務求最快分享實用資訊，助市民培養健康生活習慣。

仙迪LOVER分享毛孩知識 現代人生活壓力大，常常藉由與毛孩互動來療愈身心，達到放鬆紓壓效果。東網視頻節目《仙迪LOVER》傳遞愛護動物的理念，節目主持人仙迪分享寵物生活趣聞、寓教於樂的動物知識，介紹新穎又實用的寵物用品等。主持人將趣怪動物畫面公諸同好，只為博君一笑。另外，節目亦會緊貼時尚話題，介紹潮物玩意、創意設計產品等，為觀眾提升生活品味。

旅遊達人Yammy帶你Chill 夏日是旅遊旺季，想去旅行散心的朋友，最大難題莫過於計劃行程。東網視頻旅遊節目《Yammy帶你Chill》，搜羅各地人氣景點以及吃喝玩樂好去處。節目主持人Yammy化身導遊，以詼諧有趣的報道方式，帶觀眾遨遊各地熱門「打卡」景點，包括近年受港人歡迎的日本、南韓等地，以及內地超人氣商場及樂園，讓觀眾足不出戶，就能感受旅遊樂趣。節目尾段有「購物錦囊」，提醒旅客外遊期間應該留意的事項，以及購買手信攻略等，方便觀眾參考外遊路線。

高質節目 星期二四六播出 港人生活節奏快，身處資訊爆炸年代，更要懂得選擇高質節目。今次東網視頻3個新節目，內容具資訊性而且新鮮有趣，包保不會與社會脫節！《健康全方位》、《仙迪LOVER》、《Yammy帶你Chill》，將依次於周二、周四及周六，在東網港澳主頁以及視頻主頁播出，各位不容錯過！