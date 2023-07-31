電動車廢電池 回收再造 兩地段招標

【本報訊】近年本港電動車數目急增，電動車的廢電池對環境造成考驗。環保署為環保園兩地段招標，用作廢電動車電池回收再造，目標首兩年每月處理量不少於26公噸，並於營運第5年起提升至每月不少於104公噸。環保署指，正就電動車退役電池推行生產者責任計劃諮詢業界，以期明年提出有關法案，該署現階段沒考慮限制退役電池必須在本地循環再造。

環保署指截至今年5月底共有58,371輛，佔所有車輛總數約6.3%。去年本地收集及經初步處理後運到外地再造的電動車電池按年大增1.15倍至69.5公噸，屬過去5年最多。

坐落環保園 租期20年 根據環保署招標公告，該兩幅土地為環保園T2及T3地段，面積合共10.1萬平方呎，租期20年，今年11月17日截標，據指有內地企業有意投標。是次招標訂明投標者須承諾廠房於租約開始36個月內投入運作。以環保署招標時間推算，若最快明年初開標及批出合約，回收廠最遲要2026年底或2027年初運作。

政府已訂下政策方向，為電動車退役電池推行生產者責任計劃。最近就有業界表達有意在港開設電動車退役電池回收廠，為配合未來市場需求及回收再造業發展，該署正為上述環保園兩地段招標。

至於營運模式方面，該署正與業界及相關持份者溝通及評估營商環境影響，以期在明年內提出電動車廢電池生產者責任制計劃的相關法案。參考其他地方經驗，政府會以「市場營運模式」推行生產者責任計劃，即電動車供應商需安排退役電池的收集、適當處理和回收，並承擔相關費用。該署認為此模式下，持份者將發揮更積極作用，從而提高回收效率和成本效益。