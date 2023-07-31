【本報訊】昨晨11時許，一名中年外籍男子與友人在大嶼山遠足，途至愉景灣水塘對開時疑失足跌傷，同行友人報案求助。政府飛行服務隊直升機奉召出動，到場救起男事主後，將其送往東區醫院治理。事主抵院時清醒，右小腿受傷。