要聞港聞

洋漢大嶼山遠足跌傷

跌傷洋漢送院救治。（吳鎮興攝） 跌傷洋漢送院救治。（吳鎮興攝）
跌傷洋漢送院救治。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨11時許，一名中年外籍男子與友人在大嶼山遠足，途至愉景灣水塘對開時疑失足跌傷，同行友人報案求助。政府飛行服務隊直升機奉召出動，到場救起男事主後，將其送往東區醫院治理。事主抵院時清醒，右小腿受傷。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc