澳門消息：墮「公檢法」騙局 交款審查 近29萬被轉走

【本報綜合報道】澳門再有居民墮「公檢法」騙案，涉款28.9萬港元。30多歲當地女事主報稱誤信騙徒訛稱，其在內地廣發詐騙短訊，要事主將金錢存入對方指定戶口進行審查，結果被騙去28.9萬港元，於是報案。

女事主於本月10日上午接獲自稱「內地通訊局」職員來電，指其登記的手機號碼在內地發放大量詐騙短訊。其後電話轉接到自稱「公安」，並叫女事主下載其他通訊軟件進行視頻檢舉筆錄等相關程序，並需提供包括銀行資料等配合調查。

在本月20日，女事主依照對方指示，將28.9萬港元存入對方指定戶口進行審查，但翌日查看戶口發現幾乎全部被轉走，只剩下約900港元。在友人提醒下懷疑遇騙，於是報案。執法部門指，暫未有人被捕。