勞工處「彈出彈入」 玩殘建造業 怨聲載道 暑熱警告參數調整 團體稱仍混亂

【本報訊】本港夏季天氣愈來愈酷熱，勞工處今夏推行工作暑熱警告，卻在短時間內取消又再生效，被批評「彈出彈入」。勞工處稱月初已跟天文台合作調整警告的技術參數，「彈出彈入」情況已顯著減少，不過有傳媒發現警告仍然會在20分鐘內取消又發出。多個關注團體指情況並無太大改善，訊息仍然混亂。

取消20分鐘又再生效 剛過去6月的30天內，勞工處有3天都在一日之內，重複發過超過一次黃色暑熱警告，其中一日反覆發警告3次，兩次取消後再生效，只相隔10分鐘和20分鐘。勞工處指已調整警告系統的技術參數，減少「彈出彈入」，並在本月6日起實施。不過，本月15日，勞工處下午3時50分取消黃色警告，20分鐘後又再生效；本月24日，中午12時半取消警告，相隔半小時又再生效。

工業傷亡權益會幹事余嘉浩指，雖然政府表明，警告發出後最少會維持一小時，建議休息安排亦以一小時為基礎，但「彈出彈入」會令訊息混亂，可能影響工人的休息時間。現時警告取消到生效時間最短由10分鐘增加至20分鐘，會有更多時間傳遞訊息，但效果並不明顯。

商會另訂指引 冀下月實施 建造業分包商聯會會長伍新華就認為，指引最大問題是忽略不少地盤工序無法突然暫停，期望最快下個月初，能夠落實由建造商會另訂的暑熱指引。商會的措施會由每小時加設休息時間，改為延長上下午的小休以及午飯時間，他指做法是壓縮工人的工作，整體休息時間會比目前勞工處指引建議的更多，僱主亦會因應實際情況和工人需要，安排休息。

伍指建造商會另訂指引，已經過勞資雙方討論，目前正由商會和勞工處商討，目標在下月初實施。