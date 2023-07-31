救市無招 靠食老本 次季GDP難逃放緩

後知後覺未改善 市民旅客消費模式已轉變 今年第二季本地生產總值（GDP）預先估計數字今出爐，港府財金官員率先透露，按年增長幅度可能較今年首季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。他又指，本地消費和訪港旅遊業，是今年以來推動經濟復甦的主要動力，但業界反映，市民、旅客的生活和消費模式出現改變，當局與業界需探討更多新穎構思，進一步帶旺市道，為振興經濟努力。

出口貨值無起色 投資減少 財金官員指，拉動本港經濟增長的「三頭馬車」中，仍主要以私人消費，支撐今年第二季增長。零售業總銷貨值在第一季按年上升24%後，四至五月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾八成半；至於本周四（8月3日）公布的食肆今年第二季總收益數字，預料仍會繼續錄得顯著的按年增長，並保持首季平均每月90億元以上水平。

然而，「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下，仍面對相當嚴峻的壓力。香港商品出口貨值繼第一季按年下挫18%後，在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口，亦繼續錄得不同程度的跌幅。

另一頭馬車是本地固定投資，今年首季一度扭轉跌勢後，最近有放緩迹象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。

深圳大力吸消費 相形見絀 官員又指，展望短期，內地經濟受支持下較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助，惟本港客觀環境亦需應對新變化。例如，經過3年疫情後，市民生活模式改變，不少人減少晚上外出活動和消費。而鄰近地區如深圳，近年發展不少吸引消費的去處，加上兩地恢復通關便捷往返，港人北上消費情況明顯增加。同時，不同業界反映，近月來港的內地旅客，或更傾向文化深度遊，消費模式或有變化。

官員認為，面對市民、旅客的生活和消費模式改變，本港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點，提升本港吸引力和競爭力，吸引市民和旅客更多留港、到港的開心消費。