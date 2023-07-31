醫健：藥到病除：使用疥瘡藥水

疥瘡是由疥蟎蟲導致的皮膚疾病。疥蟎蟲鑽入皮膚後，會在患者體內繁殖及生長，並且產卵，排泄令皮膚過敏發炎，出現痕癢、水泡等病徵。如果處理不當，有機會在過敏處，造成細菌感染，所以應該從速治療。藥物治療方面，含氯菊酯外用乳劑（Permethrin 5%）配合止痕藥物，可有效處理疥瘡。

以下將會細談疥瘡乳劑的使用細則：

沐浴後，抹乾全身，使用外用乳劑。使用前，將乳液搖勻，並由頸部的皮膚，開始往下塗遍全身。注意疥蟎蟲常於皮膚摺疊位置，所以手指、腳趾、腋下、腹股溝等位置，需要分外留意。如患處出現在頸部以上，則需要把乳液塗抹全身。切記乳液避免接觸傷口、眼睛等地方。當乳液乾透後，可以穿上清潔的衣服。但不用清潔雙手，讓乳液盡量在皮膚停留8至14小時，以發揮最佳藥效。之後便可以徹底洗淨乳液。患者通常使用一次後可以獲得治療效果。如果首次治療後，14天仍然觀察到疥蟎蟲存在，需要與醫生商討應否重複療程。

另外，由於疥瘡的傳播度極高，所以患者的衣物、床單等用品，需要與其他人分開清洗。而清洗的方法應浸於60度或以上的熱水，並需要超過10分鐘的浸泡，以徹底消滅疥蟲及其卵。較難清潔的衣物及鞋等，可放於密封的膠袋，並擱置最少14日後，方可重新使用。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心