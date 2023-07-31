慢性濕疹難纏 宜戒口循序助皮膚改善

【本報訊】慢性濕疹纏繞難愈，若患者苦無對策，往往會嘗試尋求不同的食療、偏方，研究不同的飲食禁忌、皮膚護理的方法。基督教聯合那打素社康服務建議患者戒口，避免食用海鮮、牛、羊、鵝、酒、辛辣等食物，以及不要使用刺激皮膚的護膚品。

機構補充，病人應先遵從主診醫師的建議戒口，若病情穩定下來後，願意冒一點風險，可嘗試「做實驗」，繼續選擇不會刺激濕疹的餐單，同時增加一種需要測試的食物或菜式。若測試幾次後，濕疹未有加重，該種食物或菜式很大機會沒有問題；反之則應暫時避免進食該種食物或菜式。若遇上刺激的食物，則會令病情加重，故此「做實驗」前病人應想清楚是否要冒風險。

避免搔癢 熱水 刺激 機構亦指，患者應按醫護人員的意見，根據當時皮膚的狀況，選擇合適的護理產品。患者或偏好部分產品，但無論如何，只要患者使用該產品後不會刺激皮膚，甚至令皮膚有所改善，則可繼續使用。若患者使用護理產品後反而刺激皮膚，則應停用。

當面對皮膚痕癢，患者或會搔癢。機構提醒患者應盡量避免搔癢，而定時修剪指甲，穿戴親膚手套等方法亦能減輕搔癢時的刺激。此外，患者應避免患處接觸溫度過高的熱水，以減少刺激。反而，以小量涼水短暫輕敷或沖洗患處，印乾並及時使用保濕產品，或比以熱水沖洗患處更好。