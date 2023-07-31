調查：逾84%劏房戶曾遇業主違規

【本報訊】劏房租務管制條例實施逾一年半，惟劏房亂象依舊。最新調查發現，逾八成受條例保障劏房住戶曾遇過違法情況，例如業主濫收水電費且不提供帳單副本、拒絕維修單位設施，以及濫收垃圾費等雜費。然而，少於一成租客願反擊舉報，原因是不清楚條例，甚或擔憂業主迫遷或秋後算帳。

民社服務中心本月訪問205名劏房居民，其中約一半受訪者在租管條例去年1月22日實施後，與業主訂立書面租約；33%人的租約則於條例生效前訂立，不受條例保障；其餘16%人則無訂立書面租約。

調查結果發現，受條例保障的劏房住戶中，84.4%受訪者指仍面對業主違法行為。濫收水電方面，54%受訪家庭每平方米水費超過12元，亦有人被收取每度1.5元電費。逾八成受訪者又指，業主收取水電費時無提供相應帳單副本。此外，有租客更被濫收其他費用，例如李女士（化名）早前發現業主違法向她收取垃圾費用，試圖追討賠償但遭拒，最終差餉物業估價署介入才奏效。

促設更保密舉報途徑 調查同時發現，按租管條例規定，業主需於租期開始後的60日內，向差估署提交租賃通知書，惟僅5%租戶知道業主已提交文件，80%租客指不清楚有否提交，而15%則肯定業主無按規定提交文件。調查認為，提交率低未能發揮監管作用。

調查總結指，近半受訪者認為租管條例對劏房租客無幫助，主因是難以執法、阻嚇力不足，以及政府角色被動等。團體提出多項建議，包括加強宣傳和教育；差估署可增加主動巡查次數及頻率，特別是針對高風險區域，及早發現和處理違法行為；建議當局設立更保密的舉報途徑，讓租客能夠安心舉報業主違法行為，增加執法的效果和公眾參與。