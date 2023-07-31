劏房翳焗高溫 團體促酷熱津貼紓困
【本報訊】在炎熱夏天，住在密不透風的劏房居民更難受。有關注團體昨公布調查指，葵涌劏房室內最高氣溫平均達攝氏35度，有居民更曾在「大暑」前錄得攝氏39.3度高溫。惟劏房租務管制條例實施以來，濫收水電問題未見改善，不少劏房戶為「慳電」而少開冷氣，團體要求政府及電力公司，向劏房戶提供「炎夏高溫」特別津貼，紓緩基層電費壓力。
天台屋住戶曾錄39.3℃
葵涌劏房街坊會早前向區內，劏房及天台屋住戶了解炎夏的室內氣溫，發現室內最高氣溫平均達攝氏35度，高於天文台期內全港平均最高氣溫的攝氏32.9度；其中平台僭建劏房、天台屋，平均室溫較一般劏房高出1.6度，有居民更曾在「大暑」前錄得攝氏39.3度高溫。亦有居民形容在家中「熱到中暑」，煮飯時室內環境如微波爐般炎熱；即使晚上稍為降溫，惟劏房空氣不流通，焗熱至影響睡眠質素，亦影響子女學業及成長。
團體指，本港電費持續高企，加上劏房租務管制條例實施以來，濫收水電問題未見明顯改善，不少劏房居民為減少開支，日常盡量少開冷氣，令室內持續高溫，甚至有人寧到附近商場乘涼「避暑」。現時全港約21萬人居於劏房，團體建議政府提供適切支援，包括就每年酷熱天氣警告頻繁的月份，透過關愛基金提供時限性的酷熱天氣津貼。
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