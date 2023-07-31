狀況緊急樓宇約千幢 屋署：先維修後追費用

驗樓到期未遵從 或遭檢控 近期接連有舊樓冧石屎及批盪墮下，引起社會高度關注。發展局指，屋宇署已識別約千幢狀況緊急，但業主無力或拖延維修的樓宇，該署會先代業主維修，再作追討，但強調處理需時。該局又指，目前約2,700幢樓宇的驗樓通知到期，但仍未遵辦，當局會發警告信或檢控。

發展局局長甯漢豪表示，屋宇署已識別約1,000幢狀況緊急的樓宇，會先進場安排維修，其後向業主追討費用，部分項目已經展開，但可能需要以月計完成。她稱，目前約有2,700幢樓宇的驗樓通知到期，但仍未遵辦，其中有1,800幢大廈已委任檢驗人員，若大廈無迹象顯示會盡快展開工程，屋宇署今年年尾會考慮提出檢控，其餘900幢樓宇就未委任檢驗人員，屋宇署會陸續發出警告信。屋宇署及民政事務總署會與市區重建局加強協助，將協助業主維修的計劃更系統化，在部門和機構之間分享資料。

議員促優先拆「鬧市炸彈」 另外，議員梁熙與香港驗樓師學會合作，昨日展開「掃雷行動」，用「外牆快速紅外線檢測」（RITS儀）及無人機等科技，檢驗港島東高風險三無大廈，協助拆除鬧市中的「計時炸彈」。團隊分拆成6隊，會檢驗逾40幢位於灣仔及東區40至60年樓齡、有驗樓令的三無大廈，其後結合專家在現場的觀察與電腦分析結果，判斷樓宇有否即時風險，並通報政府處理。

梁指，有不少相關樓宇鋼筋外露，證明已有石屎剝落，他擔心近日天氣時熱時雨下，會有更大塊石屎剝落，傷及途人；另外，部分大廈窗簷出現明顯而且已貫穿的裂痕，擔心亦會有石屎剝落，團隊會詳細分析取得的數據及情況，按緊急次序通報政府，期望盡快處理，以免發生意外。而因應部分樓宇的失修情況明顯較嚴重，但申請市建局等資助的程序較長，他建議，港府設緊急工程通道，因應樓宇風險，特別批准個別較小型的維修工程招標，先拆除即時炸彈。

他亦支持當局將識別到的約1,000幢狀況緊急樓宇，並會進場維修，之後再向業主收取費用。他認為部分樓宇的失修情況明顯較嚴重，擔心短期內會導致意外，建議港府先處理人流較多的地區，以東區為例就是近崇光百貨一段駱克道以及北角英皇道一帶的樓宇。