港大副教授獲頒科學探索獎

Joseph Michalski博士主力從事火星的古老地殼研究。

【本報訊】香港大學理學院地球科學系副教授Joseph Michalski博士獲頒授2023年「科學探索獎」，以表揚他對行星學和火星研究領域的貢獻，他是首位獲頒這殊榮的非華裔得獎人。

致力研火星古老地殼 Joseph Michalski博士主力從事火星的古老地殼研究，他認為火星古老地殼包含有關地球生命起源，以及前板塊構造過程的重要訊息。

他和研究團隊利用一系列遙感數據，包括來自火星軌道衞星和火星表面探測器的紅外線、可見光、磁力、重力和激光數據，從火山學、地質化學、構造學和礦物學等多方面，研究發掘對火星與其古老地殼的新認知。

他在港大成立了行星光譜和礦物學實驗室，從事前沿研究，為中國及其他地區對火星、月球及其他小行星的探索任務作出支援，他亦是港大太空研究實驗室副主任，推動大學應用太空科學跨學科發展。

「科學探索獎」是一項由科學家主導的公益性獎項，是目前中國國內金額最高的青年科技人才資助計劃之一，每年嘉許不超過50位青年科學家，每人獲300萬元人民幣（約327萬港元）作5年研究之用。