資優學生發明借餐具系統推動環保

【本報訊】香港資優教育學苑協助家長和教師辨認資優學生，同時舉辦多元化且有別於一般學校課堂的課程，培訓學員參與本地和海外各類比賽，讓學員發揮潛能及擴闊眼界。該學苑有學生早前發明可重用餐具借用裝置，獲本地大學嘉許。

小學四年級已加入該學苑的潘潁霖多年前到沙灘遊玩，發現塑膠污染問題嚴重，遂與團隊研發借還可重用餐具的裝置「環餐具」。用家只須以手機應用程式掃描「環餐具」機身二維碼便可借還不銹鋼餐具，該設計於2021年奪得城市創科大挑戰中一至中三組別季軍。潘說，製作過程遇過不少困難，幸得學苑支持，「學苑提供很多機會，讓我們學習編程、設計應用程式、組裝機器等」。現年16歲的潘對設計和環保議題特別感興趣，希望未來職業能將兩者結合。

破保險箱物理錦標賽奪佳績 中五學生陳天祐同樣於小學開始已參與學苑活動，年初與團隊參加在以色列舉行的破解保險箱國際物理錦標賽，共奪3個獎項，包括綜合第3名。陳說自己鍾情物理、數學等科目，特別珍惜這次到以色列參賽的機會，過程中能與來自其他國家、對機械工程有興趣的年輕人交流，十分難忘。他期望以後在機械工程學科發展。

該學苑目前有逾8,000名學生會員，院長黃金耀表示資優學生多在童年展現天賦，家長可以鼓勵孩子閱讀，並多接觸新事物。他指資優學生不一定成績拔尖，學苑也為教師和家長舉辦課程和工作坊，為資優學生及早提供適切支援。