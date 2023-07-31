翹英教育突執笠 數百家長追討損失

聲稱完成歷史任務 預繳萬元點算好 開辦接近27年的翹英教育（Brilliant Education）全線結業，校方前日（29日）無預警下宣布「已完成歷史任務」，旗下5間補習中心即時關閉。事件導致超過500個家長及學生受影響，有人指月初才繳付逾萬元學費，促校方盡早交代退款安排。執法部門指，目前收到兩宗相關報案，涉及商戶結業，顧客未能取回預繳費用，暫時列作雜項處理。消費者委員會則接獲一宗投訴，涉及預繳學費但未獲安排課堂。積金局指高度重視其僱主拖欠強積金供款的情況。教育局指，九龍何文田廣場並沒有名為「翹英教育」的註冊學校，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制適切處理。

網民揭曾拖糧欠租無供強積金 翹英教育全線補習中心前日起「落閘」。據門外告示提及，「補習中心已完成歷史任務」，惟告示並無提及退還學費等安排，僅指將會安排向學生寄還獎狀、證書等私人物品。本報記者昨日於旗下多間補習中心所見，中心內所有物件，包括學生獎狀、教材及文件等，均擺放得井井有條，未見有搬動痕迹。

翹英教育宣布結業後，有受影響家長在社交平台留言指，早前已繳付上萬元學費但無法上堂，目前仍無法聯絡學校負責人。部分家長更成立「苦主群組」擬作出追討，至今有超過500人加入，有家長聲稱已報案。

翻查網上論壇，該補習中心結業是早有端倪。有網民今月中發貼力數多宗罪，包括經常性拖糧、遲交租金、水電費等，導致有教師早已離職，甚至連清潔工亦拒工作，以致中心衞生情況惡劣，「成個幾禮拜無人執」。

月初仍推銷 董事稱擬重開 有家長昨在電台節目表示，本月4日曾在中心導師游說下，為女兒預繳7個月功課班學費，涉額1.2萬元，對中心結業感到突然。有曾任教老師指，校方行政管理混亂，課程收費不統一，亦試過不準時出糧，故決定離職。翹英教育的董事彭芷彤表示，近期太多負面資訊影響教師工作，目前正商討重開，但不會繼續營運何文田的業務。

據翹英教育社交平台專頁介紹，其教育中心創立於1996年，而提供的課程多元，由幼稚園K1至K3程度、小學及初中全科或專科範圍，到高中DSE課程，亦設有暑期課程。中心分校包括康怡、柴灣、筲箕灣、何文田及小西灣。

積金局回應，據強積金受託人早前報告該補習社疑拖欠強積金供款一事，該局已調查及跟進，並成功追討部分欠款，就餘下近期的欠款，該局會代受影響僱員提出民事申索。如補習社最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員，向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。海關表示，截至下午5時已接獲119宗相關舉報，並已安排專隊跟進。