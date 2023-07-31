酒店改造青年宿舍房租貴 基層難受惠

【本報訊】為支援青年的住屋需要，《施政報告》提及擴大青年宿舍計劃，將酒店旅館轉作青年宿舍，目標是5年內提供額外約3,000個宿位，目前已提供約1,700個宿位，當局指今年的政府賣地計劃中將會選定東涌的一幅用地透過地契要求私人發展商興建一定比例的青年宿舍，但有組織指平均每個酒店改造的青年宿舍房間需5,500元月租，基層青年仍難負擔。

民政及青年事務局表示，為擴大「青年宿舍計劃」的土地來源，發展局與民青局經商討後，會在今年度的政府賣地計劃中選定東涌的一塊用地，以試驗形式透過地契條款要求投得用地的發展商須興建青年宿舍單位以及政府訂明的設施。

東涌賣地 部分限建青年宿舍 政府目前落成的青年宿舍計劃中，合共提供約1,700個宿位，達到所有項目合共提供3,400個宿位的一半；而「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，至今民青局已批出資助計劃下首兩個項目分別位於銅鑼灣及荃灣，合共提供最多約400個宿位，當局亦已經收到「資助計劃」下第3個項目的申請。

香港社區組織協會施麗珊早前表示，以平均每個酒店改造的青年宿舍房間需5,500元月租為例，基層青年也難以負擔、「唔會無端端搬出來」，只能繼續與家人住劏房。議員梁熙指青年宿舍的數量「杯水車薪」，不過針對能夠申請宿舍的青年，當局也可以考慮讓青年宿舍的開支，等同現時在私人物業的租約一樣，同樣獲得扣稅，讓他們可以節省更多，幫助他們完成置業夢想。