政府漁翁撒網推程式 下載量低 乏吸引力

【本報訊】政府各部門不時會推出手機應用程序（App），供市民使用或掌握政府部門相關資訊，但部分App的使用率則似乎差強人意，過去5年也有近40個App相繼下架，當中有截至下架前只得1,100次的總下載次數；此外，新冠疫情爆發期間，政府推出「香港健康碼」系統，但隨着兩地免檢通關，「港康碼」未開始已結束，而相關開支約為2,000萬元。

5年下架40個App 港康碼腰斬 據創新科技及工業局回覆議員的提問，指最近10年，截至今年2月28日，政府推出共119個App，部分仍在使用的App截至今年1月31日的總下載次數低，如教育局的「ApL應用學習」、機電工程署的「E&M Connect」的下載次數只有兩萬多次。另外，過去5年，共有39個流動應用程式下架，而當中部分App下載率奇低，包括投資推廣署的「投資推廣署新聞及活動」只有1,100次下載，深水埗民政事務處的「Chocolate Rain」只有3,400次下載。

新冠疫情爆發期間，港府曾用內部資源開發「香港健康碼」，並由外判承辦商協助日常運作，營運及維護系統的相關開支約為2,000萬元，惟因「港康碼」推出後出現第5波疫情，通關安排的商討亦暫停。其後隨香港與內地於1月8日起分階段通關，市民已毋須使用健康碼入境內地，故港康碼未開始已經結束。

政府近年亦推行電子政務工作，為加快進展更推出開發成本達6,000萬元的「智方便」應用程式，但屢被批為「至唔方便」。據政府在4月回覆議員林筱魯的質詢回應時表示，當局自2020年12月開通「智方便」以來，只有180萬人登記。而截至今年6月，「智方便」僅得200萬下載量。