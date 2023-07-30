激濁揚清：此消彼長 烏弱俄強

俄羅斯總統普京在聖彼得堡出席俄羅斯—非洲峰會之際，社交媒體流傳瓦格納僱傭兵集團領袖普里高津，於當地會晤中非共和國官員的照片。美媒指這是瓦格納兵變以來，首次有照片顯示普里高津身處俄羅斯境內。很明顯，普京與普里高津正有大計要商討。

克里姆林宮發言人佩斯科夫約20天前，承認了普京在瓦格納僱傭兵叛變5天後，與普里高津等瓦格納高層會面，帶出了莫斯科仍然與瓦格納有傾偈的調子。如今再有照片「流出」，雖然並非直接拍下了「普普會」，但已足夠讓外界清楚知道普京與普里高津處於同一片天空下，雙方關係差極有限，亦暫不存在所謂普京要清算兵變頭目之說。不曉得曾有多次自認消息靈通的美國情報機構，稍後會否又撲出來事後孔明，宣稱一早知普里高津現身聖彼得堡，一早知拜登飼養的德國牧羊犬「司令」襲擊7名特勤局人員總共10次的具體攻擊計劃。

「一個人如果沒有手下，就不會被背叛。」這是荷里活名片《非常嫌疑犯》的經典對白，只有走佬黃絲KOL這等不怎麼見識過世面之流，才會單純地以為瓦格納集團足以變天，普京氣數已盡，頃刻便要倒台。事實上，從新聞報道可見，普京在上述峰會上一臉自信，氣色絕佳，反觀烏克蘭總統澤連斯基沉寂多時，近日的戰況發布也愈來愈多由老大哥派人直接主理，有人似已被正式架空奪權。

表面看，上述流出照片似在講述瓦格納僱傭兵已抵達中非共和國，以確保當地舉行憲法公投期間安全之故事。然而，早前才有一則新聞指瓦格納指揮官強調他們是國家元首的堅定支持者及戰士，準備為祖國奮鬥，願為普京而戰。聖彼得堡有否上演「普普會」、談了甚麼話題？美國可能又會說自己一早知。