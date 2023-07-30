橫眉冷看：北約組織太沒膽識

本月，北大西洋公約組織在立陶宛召開會議，會後的結果，讓烏克蘭總統澤連斯基大為光火，他怒斥決議是「史無前例，而且是荒謬的」。

烏克蘭與俄羅斯正在交戰，烏國亟欲加入北約組織，以爭取強大後援，但北約成員國畏首畏尾，對澤連斯基的要求敷衍搪塞，既沒有提供時間表，也沒有規劃路線圖，一副愛理不理的模樣。說穿了，北約組織就是沒膽識、沒氣魄，在這場軍事博弈之中，已然大敗於俄羅斯。

由美國總統拜登牽頭的北約國家，先後有兩次機會，可以喝停或制止俄烏戰爭，但是都給錯過了。2022年2月之前，世界上很多軍事評論都認為莫斯科只是空言恫嚇，俄羅斯不會當真兵犯烏克蘭，只有美國中央情報局力排眾議，堅稱俄軍如箭在弦，進兵的號角會隨時吹響。

事實證明，中情局此仗贏得漂亮，俄烏戰爭的第一槍，是在2022年2月24日正式打響。拜登老早收到情報，如果北約軍隊能應烏克蘭所請，及早出兵替烏國守住前線，使俄軍有所顧忌，這場戰爭或可避免。時至今日，假如北約有勇氣，馬上將烏克蘭納入旗下，然後就地停火，與俄羅斯開展談判，俄烏戰事亦有望可以完結，最起碼能夠讓烏國保住剩餘的領土。

至於烏克蘭已失去的15%國土，北約沒有責任要替烏國討回，故不必擔心因此而跟俄羅斯爆發全面戰爭。情形就如英國雖然是北約成員國，但該組織不會為此與阿根廷開戰，去替大不列顛討回福克蘭群島。北約在現階段吸納烏克蘭，最大的價值是在於不再讓俄烏戰爭擴大。可惜北約的成員大多膽怯，怪不得會讓澤連斯基氣上心頭。