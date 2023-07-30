強詞有理：拒禁黑暴歌

禁而不止，則刑罰侮。高等法院拒絕禁制黑暴港獨歌曲《願榮光歸香港》，意味着律政司在涉及《港區國安法》的訴訟中又敗一仗，令人再次見識司法獨大的威力。這個結果也再次證明了一個事實，儘管香港已有國安法護航，並已進入愛國者治港時代，但軟對抗依然無處不在，司法界尤其明顯。

高院拒絕批出臨時禁制令的其中一個理由是，須顧及言論自由的權利，批出禁制令可能會產生「寒蟬效應」，令動機清白的人士或會因害怕禁制令帶來的嚴重後果，即使屬正當使用歌曲亦選擇不再繼續。但人們好奇的是，禁制一首被視為黑暴港獨圖騰的歌曲，到底損害了誰的言論自由？有哪位「動機清白」人士會「正當使用」該歌曲？同樣令人不解的是，法庭認為須在社會上互相抗衡的利益之間，取得適當平衡，在應用《港區國安法》時尋求與本地法律銜接、兼容及互補。按照這種說法，即國家法律必須遷就本地法律，否則就無法銜接、兼容及互補，這不是本末倒置嗎？到底是國家法律重要，還是本地法律重要？

眾所周知，這首黑暴港獨歌曲在《港區國安法》落實後仍在各個平台廣泛傳播，谷歌更刻意將之置頂，以致在多項國際體育賽事中被當作「香港國歌」，嚴重損害國家尊嚴，影響非常惡劣。法庭完全不考慮這一點，反而強調所謂的言論自由，可謂奇哉怪也。其實言論自由並非絕對，任何人都沒有權利和自由凌駕國家安全，都不能以本地法律凌駕國家法律。香港不少人崇尚西方標準，言必稱美英，但實際上，西方涉及國家安全的法律比香港嚴厲得多，美國固然動不動就舉起國安大棒，連正常貿易往來也橫加干涉，英國最近生效的新國安法，更是擺明以政治凌駕法治。如果根據香港司法機構的邏輯，美英等西方國家豈不是嚴重違反言論自由？豈不是製造寒蟬效應？

百足之蟲，死而不僵。《港區國安法》實施後，反中亂港勢力遭受重創，黑暴消失了，社會秩序恢復了，但殘餘勢力並沒有被肅清，他們仍在尋找各種機會反撲，只是從硬對抗轉為軟對抗而已。司法界如是，教育界亦如是。近日鬧得沸沸揚揚的中文大學校董會改革風波，就是典型例子，這間學府在黑暴期間淪為「暴大」，至今依然抗拒改革，寧非咄咄怪事！