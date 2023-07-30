政情：誤坐黑的 羅淑佩呻多收10元

羅淑佩

的士服務良莠不齊，唔少巿民都試過畀司機激到一肚氣嘅不快遭遇，經常搭的士出入嘅運輸署署長羅淑佩亦唔例外，尋日喺電視節目大吐苦水，話曾於灣仔上車前往北角，竟然要由身為乘客嘅佢指引司機駛往目的地；亦試過由銅鑼灣去灣仔，的士幾乎途經整個金鐘、不斷兜路先至到達灣仔，落車嘅時候便被多收10元，佢懷疑自己被誤認為旅客，上咗架「黑的」！

喺星期日，羅淑佩通常要由灣仔寓所前往北角，而的士就係最常用嘅交通工具。有一次佢上咗架的士，不過司機就話自己新入行，加上甚少喺該區載客「唔識路」，需要勞煩佢幫手指路，結果羅淑佩要逐個路口、逐條行車線咁指示司機，佢慨嘆「好彩我識啫，我唔識點算？」

疑被當旅客搵笨 其後，羅淑佩喺銅鑼灣搭的士返回灣仔寓所，殊不知今次係上咗架「黑的」，後來佢猜測上車地點有好多遊客出沒，被司機誤認佢係旅客，明明只要經馬師道天橋進入會展就可抵達，但司機反而駛經整個金鐘、差不多去到政府總部附近，先至沿華潤大廈駛往灣仔，更被多收10元車資添。佢話司機明顯係兜路，不過佢特登一言不發，由得對方係咁行，想觀察吓司機覺得乘客唔為意嘅情況下，會有啲咩行為。