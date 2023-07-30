政情：考察廣州器官移植中心 議員即場登記

立法會衞生事務委員會主席張宇人，尋日聯同幾位議員北上廣州，往國家衞生健康委員會人體組織器官移植與醫療大數據中心考察，期間參觀有關器官捐獻與移植發展嘅博物館、人體器官分配與共享計算機系統呼叫協調中心等，佢哋仲即場登記成為中國人體器官捐獻志願者，期望傳遞生命，永續大愛。

分秒必爭 極短時間完成審批 張宇人話考察嘅契機，係緣於早前本港一名4個月大嘅女嬰因擴張性心肌病變出現心衰竭，喺中港兩地跨部門協調下，成功將一名內地腦死亡嘅幼兒患者無私捐獻嘅心臟極速運港，為垂死嘅女嬰進行心臟移植手術，救活一條小生命。

至於能快速搵到適配器官，就有賴「中國人體器官分配與共享計算機系統」（COTRS）嘅幫手，喺全國範圍內確認該器官於內地並無其他合適嘅受贈者後，於極短時間內完成審批。張話兩地合作有助拯救更多生命，冀藉此行就香港與內地開展器官移植合作，探討有關法律政策框架及技術程序細節。

有上廣州考察嘅議員陳永光同邵家輝就趁考察嘅機會，登記成為中國人體器官捐獻志願者。陳希望香港市民都能積極響應，支持器官捐贈，又希望港府能夠更加積極地與內地進行商討，爭取盡早建立內地與香港恒常器官移植協作機制，以更好善用捐贈器官，讓更多輪候器官移植嘅病人獲得重生機會。邵同樣認為內地器官移植有唔少值得借鏡嘅地方，可以研究探討兩地如何合作，建立完善嘅互助機制。