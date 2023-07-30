政情：移民潮下易上位 黃俊碩：勉強晉升更閉翳

香港人才流失，情況遍及各行各業。會計界議員黃俊碩日前應議員同事鄧家彪邀請，討論移民潮下業界青黃不接嘅現象，期間鄧提到一個觀點，指移民潮可以為留港嘅年輕人締造「上位」機會，不過黃就指出，離開香港嘅人才，其專業能力同經驗並非能輕易取代。所以香港既要「搶人才」，亦要努力挽留人才，甚至吸引人才回流，否則長遠會影響香港作為國際金融中心嘅地位。

雖則話香港係開放嘅國際城市，人口「出出入入」十分正常，但黃俊碩指會計師公會嘅註冊會員人數，喺過去一年有一千人冇續會。佢話會員唔再續會嘅原因，可能覺得不再需要相關資格、轉行或移民他邦。

另一方面，會計師公會註冊學生人數去年亦錄得跌幅，數字較2018年下跌兩成。種種迹象都反映業界正受到人手流失嘅困擾。

香港優勢 一去不返 鄧家彪就引述一種「聽落係幾美好」嘅睇法，話90年代嘅移民潮，當時留港嘅年輕人只要肯捱、肯搏、肯增值，好快就可以升到高位，所以走咗一批人，又或者出現所謂斷層，對新生代而言，晉升機會其實係大咗。黃認為如果留低嘅年輕人係30歲以下，可以向上流機會當然較多，然而其專業能力同經驗，是否足以承接走咗嗰批人嘅工作？若夾硬上的話，到時可能仲辛苦，對界業發展亦未係好事。佢話環顧身邊已經離港嘅朋友多數係30至45歲，正值人生最當打嘅年齡。

期盼吸引人才回流 而佢同一啲移居他邦嘅朋友傾過，發覺原因未必係坊間所講嘅政治因素，反而係為咗小朋友；當然亦牽涉到住屋、醫療或教育等問題各方面，譬如早前立法會有一位負責管事崗位嘅同事離職，理由係陪小朋友去外國讀書，話不忍十多歲嘅囡囡讀書讀到喊，質疑點解要喺一咁高壓嘅環境成長？佢話同世界某啲地方相比，香港嘅優勢已經無過往咁明顯。

既然喺外國發展都可以同香港差唔多嘅時候，咁點解唔去第二度試一試？至少屋又住大啲，環境又無咁壓迫，教育制度又好一啲。

黃俊碩又提到，所謂高才通或人才清單，只係填補走咗嗰批人才嘅缺口。而吸引專才來港，其實都係為咗做番好個經濟。佢強調必先做好經濟，先至有優質就業機會，而優質嘅就業機會，係影響人才去留嘅重要因素。至於僱員權益改革得宜，佢相信可令到人員回流香港，尤其是依家話要搶企業、搶人才，不過改革要視乎各行業嘅實際情況。而會計行業工時長嘅問題，如朝早9點返工、凌晨先至放工，佢話過往的確時有發生，特別係旺季期間，其實依家業界都有透過不同嘅技術比如AI，冀不斷改善工作條件，吸引多啲人入行。

黃俊碩