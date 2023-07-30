在港有高風險接觸 多3男染猴痘

【本報訊】本港再多3宗源頭不明猴痘本地個案！衞生署衞生防護中心昨日稱，3名患者年齡介乎25歲及41歲，均曾在香港有高風險接觸及無接種疫苗。當中一人潛伏期曾到訪深圳，他們仍然留院，情況穩定。當局暫未發現3宗新增個案有流行病學關連，亦無發現與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。本港7月已有12宗猴痘確診個案，累計猴痘確診個案增至20宗。

一人潛伏期曾赴深圳 首宗個案涉及一名過往健康良好的25歲男病人。他於上周一（24日）開始出現喉嚨痛、口腔潰瘍及皮疹，並於前日瑪嘉烈醫院求診。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪深圳，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。

第二宗個案同樣涉及一名過往健康良好的25歲男病人。他於上周日（23日）開始出現淋巴結腫大、局部皮膚潰瘍及發燒，上周四（27日）向私家醫生求診，並獲轉介至威爾斯親王醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

第3宗則涉及一名有長期病患的41歲男病人。他於上周日開始出現全身乏力、暈眩和頭痛，並於翌日出現皮疹。他前日向私家醫生求診，並獲轉介至律敦治醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。