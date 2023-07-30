貨櫃吊吊揈 Tesla險壓平

邊磨邊砸懸半空 車頂開大窿 啟德發展區發生罕見「吊櫃毀車」意外。上周五下午4時許，沐泰街啟德體育園工地停車場內，一輛吊臂車在吊運一個貨櫃期間，貨櫃意外壓毀一輛Tesla電動車車頂。根據網上流傳的兩段短片，顯示吊臂車在電動車及一輛私家車前面吊起一個貨櫃時，不知為何貨櫃升起的高度不足，導致貨櫃與電動車車頂出現摩擦，期間貨櫃更向一邊傾側。

有在場人士對於吊臂手的操作提出質疑，「點解會喺呢個位吊呢？點解喺架車度過嘅？」似乎對意外起因感到不解。而在事發後，負責操控吊臂的工人隨即停止吊運貨櫃。從流出的相片可見，電動車車頂嚴重損毀，並且出現一個大洞。消息指，涉事Tesla車主其後返回上址取車，在發現座駕損毀後，於當日晚上7時許自行報案。

泊啟德體育園工地車場 啟德體育園回覆傳媒表示，啟德體育園工地停車場一輛吊臂車按照安全施工程序、及在圍封範圍內吊運一個貨櫃期間，貨櫃意外落在一輛停泊在附近的空置私家車上。工地人員立即安全停止吊運工作，通知公司及相關政府部門後報案。事件中無人受傷，啟德體育園已要求承辦商深入調查事件。另外，文化體育及旅遊局亦稱，局方已根據既定工地意外程序跟進，要求地盤承辦商就事故盡快提交報告，解釋事故發生原因，提出改善措施，並作適當跟進，以確保不再發生同類事件。

網民均對事件議論紛紛，有人打趣稱「無出糧吖，最激進嘅方法，唔出糧的代價，整爛你部車」，有人估計，「呢個機手肯定成日比T車閘」。有吊運經驗網民則有疑問，「一睇就知隻吊臂唔夠力啦，伸到盡都過唔到㗎車」。有人更謂，「條鏈使唔使咁長，現今年代返工真係唔需要帶腦」。