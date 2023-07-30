暑期搵快錢 被招攬參與詐騙 16歲仔收「保釋金」毀前程

【本報訊】沙田區執法部門接連搗破一宗電話騙案及一宗跨境騙案，拘捕3男一女（16至25歲）。執法部門於上周四（27日）接獲一名65歲本地男子報案，指懷疑接獲騙徒電話，對方聲稱其兒子被捕，急需10萬元保釋金。事主不虞有詐，遂依照騙徒要求，在住所附近把騙款交予一名男子。

其後，事主再接獲騙徒來電，要求他再給予15萬元保釋金，事主經向兒子查證後懷疑受騙，遂慌忙報案求助。馬鞍山分區執法人員接報後到場埋伏，最後以涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」，拘捕一名16歲本地少年。

持他人內地提款卡消費 拘3男女 另外，執法部門於上周五接獲沙田正街一商戶報案，指有顧客懷疑使用他人提款卡消費。沙田區執法人員接報趕至，截獲兩名分別21歲及23歲本地男子，以及一名25歲本地女子，並於其中一名男子身上，檢獲一張不屬於他的內地銀行提款卡及部分已購買的貨品。人員經初步調查後，相信該內地銀行帳戶牽涉一宗於境外發生的詐騙案，帳戶內的存款相信為犯罪得益。人員遂以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕該3名男女。

初步調查顯示，有犯罪集團利用青少年於暑假期間 「搵快錢」的心態作招徠，招募年輕人參與收取「保釋金」的詐騙罪行、或以他人的提款卡到商店消費以清洗不同詐騙案的犯罪得益。