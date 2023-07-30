直去突掉頭 騎警唔睇路 遭的士撞倒

小心行車拋腦後 駕駛技術令人憂 警車意外頻生，警員駕駛技術備受質疑！一輛警察電單車，上周五（28日）下午在尖沙咀九龍公園徑與的士碰撞，有「車Cam」拍下意外一刻，顯示該輛警察電單車亮起車尾警示閃燈，沿九龍公園徑往梳士巴利道方向行駛，當駛至近中間道交界路口，當時警察電單車沿只准直去的左邊行車線行駛，惟駕車的交通警員懷疑未有留意路面情況，警察電單車突然切入右線擬右轉掉頭，結果被一輛沿右線行駛之的士撞倒。交通警員當場人仰車翻倒臥路中，其後自行站起。據了解，意外中無人受傷。

據了解，涉事警察電單車與的士碰撞前半小時，現場亦發生一宗交通意外，一輛輕型貨車切線期間，司機懷疑收掣不及，輕型貨車與一輛載客的士相撞。姓陳（31歲）的士司機報稱頭部痛楚，的士上兩名俱姓張（26及16歲）男乘客，分別胸口痛楚及手部受傷，3人均需由救護車送院治理。姓吳（63歲）貨車司機則沒有受傷。初步不排除涉事交通警員到場處理該宗意外之後，駕車離開時與的士碰撞。

便衣警執勤 逆線撞途人 近年涉及警車車禍不時發生，出事率之高，令警員的駕駛技術備受質疑。今年5月24日，一名便衣男警員駕駛警方私家車，載同一名女同袍執行職務，期間沿大埔逸雅里西行，在駛至豐運路交界，該輛警車右轉入豐運路時逆線行駛，並撞倒一名正橫過馬路的姓歐（56歲）女子。該名女子下盤受傷，清醒送院治理。該名涉案警員其後已被暫停所有駕駛職務。

此外，5月10日下午近3時，一輛警方七人車沿大嶼山翔東路往荃灣方向行駛，當駛至近大蠔濾水廠對開，一輛七人車從左邊一地盤駛出擬右轉入翔東路，雙方司機懷疑收掣不及，兩車碰撞後地盤七人車向左翻側。意外中，3名便衣警員受傷，地盤七人車姓吳（25歲）司機則眼角受傷。

前車燈位收慢 CID撼尾 另外，4月20日上午8時55分，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界交通燈位前，司機疑因應交通燈號減慢車速，詎料尾隨一輛屬於警方的私家車，司機懷疑收掣不及，結果兩車首尾相撞，幸事件中無人受傷。消息指，後方私家車為一輛CID警車。