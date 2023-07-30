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粉嶺兩車遭淋油 動機待查
其中一輛被淋紅油車輛。（楊日權攝）
【本報訊】粉嶺有兩車遭淋紅油刑毀。昨日凌晨4時許，執法部門接獲報案，指停泊在新屋仔裕景花園內的一輛私家車及一輛貨車，車身均沾有紅色油漬，懷疑遭人蓄意淋潑油漆破壞。
執法人員到場視察，並聯絡有關車主到場了解，經初步調查後，把案件暫列「刑事毀壞」，暫時未有任何人士被捕。
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