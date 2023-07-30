野豬火炭咬人 天眼片段曝光

【本報訊】上周五（28日）上午，港鐵火炭站B出入口發生野豬咬人事件，一名15歲少年與一名姓李（35歲）女子，分別遭野豬襲擊噬傷，當中少年手腳受傷，女子傷及右邊大腿。「曳曳豬」其後逃去終被捕獲，將會被人道處理。

10秒撲噬兩人 事發後，野豬咬人的「天眼」片段曝光，從該段長約23秒的片段可見，一隻約一米長的野豬，猶如玩「跑步機」般，沿往上的扶手電梯下行奔跑落地面，適時一名女子乘另一扶手電梯往上而至，並與野豬撞個正着。女事主甫踏出地面赫見野豬，頓時被嚇至花容失色，野豬亦疑受驚發惡，撞低該名女子及撲前噬咬。女事主遇襲受傷，剛巧一名男子沿扶手電梯往上而至，隨即上前施援。

期間，野豬身處的扶手電梯停下，一名少年沿扶手電梯走下而至，在發現野豬身影後，隨即揮舞鞋袋防範。惟野豬見狀仍撲向少年，他恐防野豬向其施襲，閃避時失足跌倒，結果被野豬撲前咬傷手肘及腳部。在場3人其後趁機沿扶手電梯逃離現場，片段至此結束。野豬連環咬傷兩男女的過程僅約10秒。