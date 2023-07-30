澳門消息：網友氹玩虛擬幣網賭 3人被呃共74萬元
【本報綜合報道】澳門3名當地居民墮騙案，包括兩宗投資虛擬貨幣及一宗網上博彩騙案，分別損失37萬、30萬及7萬澳門元，涉款共74萬澳門元。
獲利贏錢 提現失敗
網上博彩騙案涉及一名6旬事主，報稱為公務員。日前網上交友時，女網友教他在某博彩網站上投注，惟贏錢被「客服」要求繳交21萬澳門元的稅款方可提現，懷疑被騙於是報案，報稱損失了7萬澳門元。
另外兩宗投資虛擬貨幣騙案中女事主分別為22歲及35歲。她們早前在網上認識陌生男子，被游說投資虛擬貨幣，起初帳面均有利潤，其後繼續加注，但最終贏錢後被「客服」以各樣理由拒絕提款，甚至要求加充金額，二人感到受騙，於是報案，分別報稱損失37萬及30萬澳門元。
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