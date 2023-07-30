紅隧首周推易通行 車流壓力反增

無力解決擠塞 稱要待年尾不同時段收費 紅磡海底隧道實施「易通行」不停車繳費服務一星期，運輸署署長羅淑佩昨表示，雖然紅隧使用量每天增加約2,000架次，至10.7萬架次，但整體車速則增加一半，至每小時20至30公里。她重申，要想達到明顯的分流或壓抑車流效果，須等待三隧實施不同時段不同收費，當局會持續觀察各條隧道的「易通行」落實情況和交通流量。對於出現「司機卡」和卡座失靈的情況，她期望司機可配合當局的跟進，以及將有關車輛貼貼得恰當。

羅淑佩在電台節目表示，紅隧每天使用流量由10.5萬架次上升至10.7萬架次，反映有關政策推行後，令紅隧使用率上升，而且總體而言大致運作良好，除極繁忙時間外，紅隧在其他時間變得稍為鬆動。她又指，過往紅隧入隧道時，要分秒必爭切線，易通行實施後切線更加容易和順暢，入隧道前不用停車或慢駛，整體車速估計由原來的每小時10至15公里，增至20至30公里。

指檢查受阻車輛 司機冷淡 目前易通行的整體投訴數字維持在0.2%，即使紅隧實施易通行後也並無變差。羅淑佩稱，仍有一部分的士司機反映過隧道有問題，署方篩查出380架常出現問題的的士，並聯絡其中120名車主到運輸署3個指定停車場進行檢查，惟截至本月12日，最終只有8架願意到場檢查。她強調，港府願跟進司機個案，但部分司機反應冷淡。

羅又呼籲的士司機將車輛貼貼得妥當，降低誤差機率，又指以往有關部門發現有司機連接其他車的司機卡，導致錯誤收取費用，認為不少問題牽涉人為錯誤。另外，當局也開放應用程式供司機下載，目前約已有3,000人下載，以協助他們付隧道費。

政府收回西隧經營權後，將於下月2日實施三隧分流「633」收費方案。屆時，紅隧及東隧將加價至30元，而西隧則減至60元，的士劃一25元。運輸署多次介紹，「633」方案只屬過渡方案，想要達致較佳分流效果，長遠仍需等年底實施「不同時段不同收費」方案。但羅淑佩認為，「633」方案仍能吸引一部分人選擇西隧，並吸引一些的士選擇過海，尤其希望可以改善以往繁忙時段的士不願載客過海的情況。

政府已在不同途徑優化路面交通減少擠塞，羅淑佩稱，包括計劃在交椅洲人工島建過海道路，並已與港鐵商討在大站推更多泊車轉乘優惠，運輸署已與地政總署物色於大幹道及交匯處覓地泊車等。她又說，自增加牌費及首次車輛登記稅，每年新登記車輛由2%至3%減至去年1.4%，希望可維持。羅又期望更多人可使用公共交通工具，減少自行駕駛頻率。

濫用2元乘車 970疑似個案 至於運輸署打擊濫用2元乘車優惠計劃，羅指出，執法約一個月至今已檢查280條公共交通路線，發現970宗懷疑違規，大多數人指是一時用錯，現時已有一宗個案轉交執法部門處理，又認為高調執法可加大阻嚇力度。