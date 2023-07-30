廟街砵蘭街同步冧石屎

油麻地 ：被石屎擊毀的七人車泊在大廈旁。（張開裕攝）

急圍封豎防護措施 本月類似意外最少6次 油麻地廟街一幢有逾40年樓齡的大廈，昨晨有冷氣機簷篷石屎墮下，砸毀一輛七人車的「大銀幕」。屋宇署認為樓宇結構無明顯危險，並已移除部分外牆簷篷可能鬆脫的批盪。約17分鐘後，旺角砵蘭街一幢有逾半世紀樓齡的大廈，低層簷篷有部分石屎剝落，石屎碎飛墮面向彌敦道的巴士站，幸無擊中途人。屋宇署認為該樓宇結構無明顯危險，事後承建商移除其他鬆脫批盪並豎設防護措施，以保障公眾安全。

昨日清晨7時許，油麻地廟街119至121號一高層單位，其外牆冷氣機簷篷一塊約兩吋乘兩吋乘4吋的石屎，突然鬆脫飛墮而下，由於時間尚早，街上市民不多，因此墮下的石屎未有擊中途人。

砸毀七人車 幸未擊途人 不過，一輛停泊事發唐樓對開的七人車，則不幸被石屎擊毀左邊車頭擋風玻璃，造成一個如蜘蛛網狀的裂痕，其他途人赫見事故，擔心再有石屎飛墮而下，遂慌忙報案求助。執法人員接報趕至，隨即圍封涉事唐樓對開的一段路面，不准途人進入，同時通知有關部門以及大廈業主跟進。

屋宇署表示，昨早接獲通知後隨即派員到上址視察，發現該大廈4樓一單位外牆簷篷有批盪剝落，面積約10厘米乘8厘米。該署人員視察後，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，惟部分外牆簷篷仍有批盪可能鬆脫情況。經該署安排的政府承建商移除該些鬆脫部分後，受影響的行人路和街道亦已解封。屋宇署會根據《建築物條例》向相關業主收取所需費用。該大廈樓齡43年，根據該署紀錄，署方沒有向該大廈發出強制驗樓通知。

另在早上約8時，旺角砵蘭街174至180號新興大廈，上址有一塊約20吋乘12吋的石屎，突然鬆脫飛墮至大廈面向彌敦道巴士站的行人路，慶幸並無擊中途人，有街坊目睹事故，隨即報案求助。執法人員接報趕至，隨即封鎖現場，並登樓了解石屎剝落的位置及原因。現場所見，新興大廈外牆正搭建棚架，相信會展開維修工程，初步不排除大廈外牆因日久失修而導致石屎剝落。

屋宇署表示，昨早接獲通知後已派員到砵蘭街現場視察，發現該大廈一樓的簷篷邊有部分石屎/批盪剝落，面積約50厘米乘30厘米。該署人員視察後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，大廈業主立案法團（法團）的註冊檢驗人員及承建商亦有到場跟進。有關承建商隨即移除其他位於該簷篷邊及底部的鬆脫批盪，並按屋宇署指示於該簷篷底部豎設防護措施以進一步保障公眾安全。

57年樓齡 正展修葺工程 該大廈樓齡57年，根據屋宇署紀錄，署方於2018年8月向有關法團發出強制驗樓通知，據悉該大廈屬市區重建局樓宇更新大行動第一類別樓宇，法團亦已委任註冊檢驗人員並完成訂明檢驗，而所需的修葺工程亦剛正展開。大廈須在完成修葺工程後，相關強制驗樓通知方會被視為遵辦，署方會繼續跟進。

資料顯示，本港在今月至少發生6宗飛墮石屎意外。7月19日傍晚6時許，西灣河筲箕灣道33至55號麗灣大廈簷篷，一幅約3.3呎乘20吋的石屎突然剝落，一名男子頭部遭石屎擊中受傷流血需送院。7月10日上午10時許，旺角塘尾道66號福強工業大廈4樓，外牆簷篷一幅約2呎長、2吋闊的石屎剝落，擊中一輛正等候交通燈號的私家車，導致車頂玻璃被刮花。

而旺角道寶安大廈分別於7月2日及7月5日，兩度發生僭建結構物石屎剝落。7月2日的事件中，有貨車司機因扭軚避開石屎而扭傷送院，及後屋宇署人員經消防處協助，勘察該大廈外牆，評估風險後始解封現場。在不足3天後的清晨，同一幢寶安大廈再有大量石屎剝落，石屎最大的有如拳頭般大，幸無人受傷。

七人車大銀幕被石屎擊毀。 大廈騎樓底有石屎脫落。 墮下的石屎塊如磚頭大小。 石屎碎片飛墮行人路。 旺角 ：大廈外牆搭建棚架。