醫健：伶牙俐齒：少食多餐還是多食少餐

牙醫普遍認為多食少餐，可以減低蛀牙風險。相信注意健康的大家亦聽過營養師作出少食多餐這類型與牙醫不同的飲食建議。正好我的太太是一位營養師，能夠為這個題目作出免費諮詢，希望在不影響夫妻和睦的大前提下，為大家找出一個對身體及牙齒健康有益的飲食建議。

控制蛀牙風險 如果大家在網絡搜尋器搜尋少食多餐，不難發現少食多餐與控制血糖及減肥兩者能拉上關係。對糖尿病患者而言，少食多餐對穩定血糖非常重要。如果兩餐之間相隔太久，進餐時的飢餓感會更加強烈，這時候進食可能會更多，引發餐後血糖飆升，對整體血糖的控制不利。

過量進食亦會增加患上糖尿病的風險，無論是少食多餐還是多食少餐，只要飲食中攝取過量的醣質（碳水化合物），便會增加胰臟的工作量，從而增加患上糖尿病的機會。

有關體重控制，隨着「168斷食法」及其他斷食法獲得更多的研究成果，科學家發現，能夠降低體重的關鍵在於整體的卡路里攝取量，而並不是進食的頻率。

早在1943年，牙醫Robert Stephan發現了口腔內的細菌，可以使用食物中的醣質，產生可溶解珐琅質及象牙質的酸，令到口腔內本身的酸鹼度由接近中性的pH7降至低於臨界酸鹼度pH5.5，導致牙齒礦物質流失，最終形成蛀牙。

可幸的是，隨着時間過去，口腔內的酸將會被口水中和，珐琅質及象牙質受損的表面會被口水內的礦物質修復。由完成進食開始計算，需要幾十分鐘才能令口腔內的酸鹼度回歸原有的程度，從而開始修復牙齒表面的礦物質流失。牙醫建議多食少餐的原理，是希望病人透過控制每一天的進食次數，減少牙齒接觸細菌產生的酸，降低蛀牙機會。

既要少食多餐，又想控制蛀牙風險，大家可以在進食後使用清水漱口，也可選擇咀嚼無糖香口膠。以上兩種方法都能在進食後中和口腔酸性，幫助防止蛀牙。

有關營養學的建議，還請大家和我一樣，找自己的營養師諮詢一下。

牙科醫生韓琦