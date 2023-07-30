慢性病共同治理 潛在患者達380萬

【本報訊】港府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，推廣基層醫療，鼓勵45歲或以上市民參與計劃，到地區康健中心進行篩查，找出潛在糖尿病及高血壓患者，再轉介到私家醫院接受治療。醫務衞生局副局長李夏茵昨指，相關群組人口達380萬，估計當中大約200萬人暫時未知自己是否有高血壓和糖尿病，當局以他們為目標，冀11月推出計劃。

7個地區設康健中心 她又指，正研究將肝炎納入慢病共治計劃。她又指，計劃需先由不同的地區康健中心或康健站轉介，局方會就不同中心設立不同參與人數目標，而現時已有7個地區設有地區康健中心，相關中心會是首批推行計劃。

她預料，計劃需約千名家庭醫生參加，9月份會向醫生查詢是否參與計劃。她認為，去年底公布《基層醫療發展藍圖》後，截至6月已約有3,100名醫生加入家庭醫生名冊，相信有足夠醫生參與。政府會提供資助，預計篩查費用約120元，治療階段會由醫生定價，建議收取病人150元診金，另由政府提供約160元資助，另加藥物資助，認為費用合理。

她解釋，45歲是一個「臨界點」，數據顯示，45歲之後，每5年的年齡增長，會增10%人口出現慢性病。對於有組織擔心計劃未必可涵蓋經濟能力差的市民，李指局方已計劃在醫管局普通科門診提供篩查服務，「等嘅時間可能耐啲，但都要逐步走，去縮短等嘅時間。」