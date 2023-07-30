上半年僅19宗屍腎移植 近年新低

【本報訊】近日中港兩地正研器官捐贈互通機制引社會爭議，醫學專科學院副院長李錦滔昨表示，本港器官移植的情況不理想，今年首半年只完成19宗遺體捐贈的腎臟移植，是近幾年的新低。

部分患者等6年等到死 他表示，等候器官移植的腎病病人，一般需等5至6年時間才得到合適腎臟進行移植，部分患者在等候期間已去世，疫情亦影響醫院運作和器官移植的相關配套，導致捐贈數字偏低，希望加強推廣器官捐贈。

器官捐贈中央登記名冊目前有超過35萬人登記，李錦滔認為，數字不算差，過去兩個月，每月都新增逾5,000人登記，未有受登記冊遭干擾事件影響。他又表示，對登記名冊早前受不正當干擾，感到遺憾，擔心會影響市民對名冊的信心，希望市民的愛心能維持，將心比己。

李錦滔透露，今年上半年僅完成19宗由遺體捐贈的腎臟移植，屬近年新低，並以等候腎臟移植的病人為例，一般需等5至6年時間才等到合適腎臟，部分患者在等候期間已經去世。即使目前洗肚、洗腎技術進步，惟距離正常腎功能仍有差距。若接受移植，對末期腎衰竭病人有很大幫助，病人可毋須洗腎，日常生活更自由。

捐贈一遺體可助6家庭 他提到，捐贈一具遺體，其器官可幫助6至7個家庭，本港器官移植手術可處理年齡下限為兩歲小童的個案，腎臟移植手術的成功率達九成六，器官捐贈幾乎無年齡限制，只要捐贈者無健康問題都適合捐贈，呼籲市民及早向家人表明自己器官捐贈的意願。