修例支援暴力傾向精神病患 料需時兩載

【本報訊】港府計劃擴大精神病患者「有條件釋放令」機制至自願入院、有刑事暴力傾向病人。醫務衞生局副局長李夏茵表示，料需一至兩年完成法例修訂，希望從公眾安全及病人自身權益考慮達致雙贏局面，冀可支援相關精神病患者重返社區，否則醫護人員以安全起見，不容許他們出院，只會令他們留院時間更長。

每兩年自動覆核一次 她指出，醫管局跨專業團隊已有機制，每一至兩年審視患者病情和家庭狀況，未來希望加入審視有關「有條件釋放」項目，目前只能靠患者自行提出覆核並不理想，因此計劃由醫護自動審視，期間需要一定時間考慮復發機率，相信每兩年覆核一次合適。

對於有條件釋放令兩年才自動覆核一次，而非如住院病人般每年一次。李夏茵解釋，有條件釋放患者由於已回到社區生活，故要多些時間才可得知其是否適合，加上醫生最關注相關患者會否復發，因此須觀察長一些時間。

稱現行機制仍然有效 醫管局今年內亦制訂臨床指引，為合適的精神病患者處方較新和副作用較少的藥物，或改用藥效更長的注射藥物，並透過抽血及驗尿，檢查精神病患者有無按時服藥。

被問到過去幾年僅16宗涉及有條件釋放令的個案成功覆核，李夏茵表示，覆核過程很嚴謹，精神健康覆核審裁處會向醫護索取患者的病歷紀錄和報告，期間患者亦要出席會面，經審核大部分並不適合取消有條件釋放，但相信現行容許自行覆核的機制仍然有效，以保障患者權益，如果日後由醫護自動審核，相信保障會更加全面。