焦慮症影響生活社交 切忌死頂 求醫最有效

追求完美抗壓力低 雙管齊下解重圍 焦慮症是甚麼？精神科專科醫生黃穎勤表示，焦慮症在港非常普遍，是一種精神障礙，特徵是對日常情況有強烈、過度和持續的擔憂和恐懼，造成個人困擾，並影響日常生活、工作及社交等。不過，許多患者受情緒困擾仍然「死頂」，不願求醫，尤其男性易因面子、想靠自己，一直不願就醫，直至病情愈拖愈嚴重，最後需要長期覆診及服藥，原本易醫都變難，提醒大家如有情緒困擾，應盡快求醫。

黃穎勤分享因應3年新冠疫情，近年出現不少與疫情相關的焦慮症。一名半退休狀態的女士因擔心打疫苗後出現副作用，「無限loop自己打完針一定會有心肌炎」，出現頭痛、肌肉繃緊徵狀及失眠等徵狀，更因影響情緒而不願外出，擔心自己會在街上暈倒，因這些焦慮而導致抑鬱，「成個人緊張到震晒，不斷打電話向家人傾訴。」黃其後處方止痛藥及抗抑鬱藥物予她，經過兩至3個月治療後情況有改善，始可減藥。其後因疫情減退，患者與家人外遊，得以康復。

徵狀包括悲觀失眠心悸 焦慮症的種類繁多，包括廣泛性焦慮症、社交恐懼症、驚恐症、強迫症、特殊恐懼症及分離焦慮症等。徵狀包括：精神緊張、悲觀、失眠、肌肉繃緊、心悸、震顫、腸胃不適、難以控制地憂慮及難以集中精神等。一些焦慮症患者可同時患有焦慮症及另一種疾病，常見的「共病」為抑鬱症，平常熱愛做的事不想再做、毫無動力。一些混合焦慮抑鬱症患者為人十分矛盾，「焦慮是驚死，抑鬱症是想死。」

與性格及成長環境有關 焦慮症亦與性格及成長環境有關，女性尤其易有焦慮症，例如在高壓環境中成長，經常受壓，而自身抗壓能力較低，性格較悲觀、追求完美者。黃穎勤直言，會悲觀、有擔心及害怕的情緒，本身無問題，但該些情緒影響到生活便需就醫，「例如驚狗本身冇問題，但驚狗驚到唔敢出街，驚出街會見到狗，就有問題。」

她又稱，焦慮症不難康復，在治療方面，醫生會聆聽及分析病人的情況，以心理治療，疏導患者情緒，引導患者認知問題的根源，協助患者面對及接受問題，並配合藥物治療，處方可穩定情緒的藥物，例如類似抗焦慮藥物。

一般經過治療，情況都可顯著改善，「可能睇幾星期醫生已經好得番。」同樣以「驚狗」作例子，醫生在治療過程會讓患者看狗照片、聆聽狗吠的聲音，引導患者慢慢學習接受狗，克服害怕的情緒。記者洪芷晴