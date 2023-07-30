因病厭世 七旬翁九龍塘墮斃

【本報訊】3男女厭世輕生亡。昨日清晨6時許，一名姓王（72歲）老翁被發現重創昏迷，倒臥於九龍塘廣播道10號一屋苑平台，懷疑他從高處墮下。救護員接報趕至，經檢查後證實王翁已當場死亡，隨即用帳篷遮蓋遺體。執法人員經調查後，相信事主從上址一單位窗戶墮下，人員在場檢獲遺書，不排除他因病患輕生，案件沒有可疑。

婦人上吊 女婿發現已太遲 約4小時後，一名姓葉（68歲）女住戶，被女婿發現在九龍城真善美村至真樓一單位以繩索上吊。消防員接報趕至，隨即把葉婦解下，惟她已昏迷且奄奄一息，由救護車急送廣華醫院搶救後，惜最後被證實不治。人員在現場沒有檢獲遺書，正調查其輕生原因，至於其死因則有待驗屍後確定。

另外，昨日傍晚6時許，執法部門接報，指有一名中年男子重創昏迷，倒臥在油麻地彌敦道385號平安大廈3樓簷篷，懷疑他從高處墮下。人員接報趕至，經檢查後證實該名男子當場不治，遂用帳篷遮蓋遺體。人員圍封現場，並且檢獲遺書，經初步調查後，懷疑姓戴（67歲）事主因病厭世，並由上址10樓以上墮下。仵工其後到場把遺體舁送殮房，至於其死因有待驗屍確定。