去年千人自殺亡 悲情香江多絕望

親朋移民失依傍 社會疏離更沮喪 悲情香江多絕望，香港撒瑪利亞防止自殺會公布一項統計數據顯示，去年錄逾千宗自殺死亡個案，自殺數字和自殺率均創2007年以來新高；而去年60歲或以上群組的自殺死亡個案，更再次打破多年以來紀錄，錄477宗。有學者認為，長者自殺率上升或與疫情及移民潮有關，建議政府善用關愛隊給予獨居長者支援。

防止自殺會分析死因裁判法庭數據，去年共有1,080宗自殺死亡個案，男性佔676宗、女性則佔404宗，自殺率為14.73，即每10萬人中有14.73人自殺身亡，平均每天約有2.96人自殺死亡，較2021年自殺死亡人數的1,010宗上升了70宗，自殺率亦上升了1.03，整體紀錄均為2007年以來最高。

長者自殺案趨增 若按年齡層分析，去年60歲或以上自殺死亡個案共有477宗，佔總自殺死亡數字44.17%，自殺率則為21.73，分別較2021年上升了6.95%及0.61，是1973年以來最高；70歲以上長者，近5年間的自殺數字亦由188宗升至282宗。該會認為，長者自殺死亡個案，有不斷上升及「破紀錄」的迹象。

去年亦有67宗自殺死亡個案與精神病有關，根據2023年的世界衞生組織報告顯示，抑鬱症是常見的精神病，全球3.8%人口患有此病，更是一個可導致自殺的主要疾病，當中不少患者會感到無助及絕望，認為自己沒有能力解決問題，因而其自殺風險會較他人高出多達15至20倍。該會希望社會不要標籤患者，多關注和認識精神病，政府亦要投放更多資源支援患者。

病痛孤獨罩老人 香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，長者自殺人數增加，很大程度與近年的新冠疫情及掀起的移民潮有關。他說，很多獨居長者獨自度日，十分孤獨，加上過往檢疫時仍缺乏支援，故大部分長者或會較易產生有被遺棄、忽略的感覺，同時又受長期病患、痛症等影響，部分患病長者或不想成為家人負累，最終萌起自殺念頭。

重建連繫增歸屬感 他建議當局應在社區重新建立「社會網絡」，以助長者重新與社會接軌，包括舉辦更多社交活動予退休人士、長者等參與，建立其歸屬感之餘，亦令他們感到受社會重視及關注，更可培養活躍退休生活。另外，政府更應該善用新成立的「18區關愛隊」，揪出更多獨居長者，透過家訪給予協助。