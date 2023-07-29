龍七公：害父母累妻兒 心理戰震懾大

自國安處在本月初懸紅各100萬元，通緝8名潛逃海外的國安重犯之後，一石激起千重浪。當局接連帶走通緝人士的家屬問話，包括前眾志創黨主席羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達、前立法會議員郭榮鏗的至親家屬等。最新則是，袁弓夷長女袁彌望、兒子袁彌昌和去年登報宣示脫離關係的媳婦容海恩也不能幸免，成為調查對象。

當局指帶走相關人士調查，是因為有關人等或涉嫌協助在逃人士繼續從事危害國家安全行為，不排除有人被捕。本身為立法會議員的容海恩則相信自己清白，指事件無礙夫妻關係，打破離婚謠言。

正如本欄早前指出，通緝國安重犯絕非無的放矢，即使他們身處海外，港府目前難於引渡，但有關行動是放長線釣大魚，功在十年之後，屆時中國國力更盛，這些洋奴漢奸遲早成為西方棄卒，終究難逃法網。更要命的是，他們雖然逃竄海外苟且偷生，但在香港依然有父母、妻兒、兄弟姊妹。目前當局的行動，除了查清有沒有人協助在逃人士危害國安之外，心理上的震懾力同樣不容小覷。

羅冠聰其後在個人社交網強調，早已跟家人斷絕來往，「我的工作與他們無關」，企圖撇清關係。儘管口硬，但從其言行已可反映，被懸紅通緝本已令他坐立不安，如今禍及家人，心理壓力更加沉重。誠如當局所言，除非自首，否則這些人只能惶惶不可終日。

事實證明，漢奸永遠沒有好下場。中國歷史上從來不乏漢奸，但到頭來必定惡有惡報，遺臭萬年。由秦檜到汪精衞再到黎智英，全部不得善終，這8名通緝重犯豈能例外？

搗鬼有術卻有限 再說，這些洋奴漢奸言必稱「好愛香港」，但他們所作所為真是為香港好嗎？還是只是投機取巧，賺取名聲謀取私利？就以大漢奸黎智英為例，身邊有美國前情報人員充當左右手，不斷透過該名洋人輸送黑金給反中亂港政客，透過立法會議員的影響力阻礙港府施政，搞亂香港。2019年黑暴期間，黎智英赤膊上陣，其後更獲白宮高官犒賞接待。他當然不是為香港好，而是為美國利益而戰，為自己沽名釣譽而戰，落得鋃鐺入獄的下場，堪稱現眼報。

如今這8名通緝重犯逍遙海外，自以為得計，但搗鬼有術卻有限，最後必然身敗名裂。事實上，美國從來都是自己優先，這些洋奴漢奸若能打擊中港，他們自是樂於將之捧成上賓，一旦失去利用價值，他們只會淪為談判籌碼，最終被棄。美國連台灣若與中國大陸開戰也不願出兵，「大棋子」尚且如此，試問又怎麼可能永遠充當「小棋子」的保護傘？

戰戰兢兢，如履薄冰，正是這8人的真實寫照。尤其袁弓夷，眼見子女因為自己而受盡壓力，前途隨時被毀，為人父親者，於心何忍？自己衰就好，何必佗累屋企人？在這場震懾力極大的國安心理戰之下，他可會成為第一個自首的人，不妨拭目以待。