自成一家：柬埔寨總理易主的影響

在反對派缺席下，柬埔寨日前舉行的大選結果可說是毫無懸念，由總理洪森領導的柬埔寨人民黨取得壓倒性勝利。洪森之後宣布卸任總理，交棒給長子洪馬內。柬國政府一把手易主，長遠而言可能會對中柬關係帶來影響。

洪森堪稱政壇長青樹，自從1998年以來已多次連任總理。在他任內，中柬關係也達到了空前高度，兩國2019年簽署《構建中柬命運共同體行動計劃》；同年武漢爆發疫情，洪森又第一時間訪華，以實際行動支持中國。2021年，中國國防部新聞發言人更首次用「柬鋼」來形容中柬兩軍關係。

有分析指，中國是柬埔寨最大支援國，洪馬內上任後兩國關係不會有大變。不過，現年45歲的洪馬內曾是反恐部隊負責人，他的部門一度接受不駐在美國大使館的美國特種部隊顧問的指導。雖然大家談的是如何加強柬埔寨的反恐能力，但可以看出美國想對洪馬內施加政治影響力。事實上，洪森的3個兒子都曾接受美國軍事教育，洪馬內畢業於西點軍校，洪森的次子曾在馬歇爾歐洲安全研究中心進修，幼子在美國國防大學讀過書。從這些公開的資料來看，洪森也有意在中美之間保持平衡。

客觀而言，美國是相當重視柬埔寨的戰略地位，曾積極發展雙邊關係，持續增加對柬埔寨的援助規模。只是近年華府側重推行價值觀外交，擱置了不少對柬援助項目，結果讓洪森政府更加靠向北京。美國對越南和菲律賓一度也採取類似策略，後來為了圍堵中國，改用更精緻的手法表達對兩國人權的關切，結果很快就拉近和越、菲的關係。假如拜登政府未來放軟身段，向柬埔寨提供更多好處，洪馬內改投美國並非不可能的事。