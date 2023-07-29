激濁揚清：楓葉國真烏龍抑或扮嘢

加拿大移民、難民和公民部（IRCC）日前更新「支持香港居民前來加拿大的特別措施指引」，內容提及不再優先處理香港居民申請家庭團聚、學生及永久居留簽證，即代表審批時間或因此延長。IRCC未幾即表示乃錯誤發布，事件實在太似曾相識，移加港人真要自己看路啊。

加拿大2021年推出為香港人而設的「救生艇計劃」，優先處理香港居民申請學生及永久居留簽證等申請。移民部兩周前甚至宣布進一步修訂「救生艇計劃」，擴大「B類工作移民計劃」，撤銷5年內大專畢業的學歷限制，讓已移居加國的「開放式工作簽證」持有人都能申請永久居留權，下月15日生效。惟上述彈弓手一幕，就似台灣內政部移民署今年1月掟出「港澳居民不得從事活動一覽表」，全城鬧爆後，又推說是「誤植」，試水溫之目的卻早已昭然若揭。試問欲移加、移台者，豈能不帶眼識人？

這年頭移加港人生活真的不易，多倫多北約克區一間連鎖港式甜品分店，近日爆出招聘廣告涉嫌歧視風波，報稱涉事經理開live爆喊道歉。她指起初只要有港人自稱是透過Stream B赴加，她指老闆是香港人，深感港人移加搵工困難，曾叫她「幫得就幫」，故能聘的她都會聘用。惟未幾發現「好多人，唔係一兩個，好快就話辛苦做唔到，做兩日就唔做」，浪費了同事指導的心血與時間，遂出現了那則涉嫌歧視的招聘廣告，以及衝着涉事經理而來的大量電話滋擾與網絡欺凌。

網上有自以為辯才無匹者說出不倫不類的比喻，指當年也有不少大學教授、中學教師游水來到香港，在工廠啤膠花。說者看不明白今天「黃衞兵走佬」此一基本事實，還將好食懶飛的黃人來與胼手胝足者混為一談，堪稱「奇葩」。