強詞有理：中俄挺北韓

北韓日前隆重紀念韓戰停戰70周年，中俄兩國都派遣高層代表團出席，中方由全國人大常委會副委員長李鴻忠率領，俄方則由國防部長紹伊古帶隊，一文一武，相得益彰。在朝鮮半島局勢緊張的當下，中俄同時力挺北韓，反映3國關係堅如磐石，因此難免引起美西方諸多猜測，有些媒體更乘機炒作3國結盟的可能性。實際上，中俄朝愈走愈近，正是美國逼出來的結果，3國是否結盟不得而知，但同仇敵愾則是肯定的。

近年美國加緊推動美日韓軍事同盟，企圖打造亞洲版北約，除了三不五時在區內舉行聯合軍演，還承諾為南韓提供核保護傘，美軍核潛艇和戰略轟炸機頻頻出入朝鮮半島，極盡挑釁之能事。在這種情況下，北韓應該怎麼做？當然不可能坐以待斃，今年多次試射洲際導彈反擊，也是迫不得已的選擇。畢竟北韓國小力弱，不可能單獨與窮兇極惡的美日韓抗衡，只好走不尋常的路，發展核武和導彈以自保。老實說，如果北韓不是擁有核武，恐怕早就被美日韓聯手滅掉了。

最好笑的是，美國拿北韓沒辦法，竟然遷怒中國，日前糾集30幾個同聲同氣的國家聯名致信中國常駐聯合國代表，要求中方阻止北韓利用中國領海逃避聯合國制裁。這分明是挑撥離間，企圖拖中國下水，進一步孤立北韓，中方豈會上其圈套。再說，所謂的聯合國制裁，基本上都是美國說了算，中國和俄羅斯也都受到美國極限制裁，當然知道這是怎麼一回事。這些向中國施壓的國家站在道德高地說三道四，但當美國無理打壓中國的時候，他們為何不出來說句公道話？說穿了，西方國家就是雙重標準，就是虛偽醜陋。

天下本無事，美國自擾之。過去幾年朝鮮半島局勢本來已趨緩和，偏偏美國無事生非，不斷煽風點火，加上南韓尹錫悅政府跪美舔日，無端挑釁北韓，才導致局勢再度緊繃。其實，美國根本不敢對北韓動武，只能裝腔作勢，拉攏盟友以壯聲勢。他們對中國施壓，無非就是認為中國好說話，但這次恐怕要失望了，因為中朝關係絕非他們所想像的那麼脆弱。

美國最害怕的就是中俄朝3國結成軍事同盟，短期內這種可能性也許不大，但如果美國繼續興風作浪，任何可能性都不能排除。己所不欲，勿施於人，美日韓可以結成軍事同盟，為何中俄朝不可以？