坦言集：先破後立

我反覆地在這裏不厭其煩訴說香港要變，要大變，要從根本上變，是因為時不我與。中國與世界變化急劇，香港不變，或只依原來基礎緩慢地變，都會近乎必然地被歷史進程邊緣化、淘汰。國際上的大都會，不少興盛之後沒落，香港不會是例外。

香港的抗拒變化，是既得利益的抗拒。中英談判，香港回歸，去掉英國殖民利益。可惜是英商撤退，英國卻扶植地產發展商，一改香港抑制地產市場膨脹的既有政策。發展商從地產獲取暴利，轉而承接英商留下的公用事業，由地產壟斷以至對整體經濟更大範疇的壟斷。財富可以收買人才，也可以左右政策。英國撤走之時，便造就殖民地時代沒有的大資本勢力，也依國際慣例，形成香港資本向外擴張、轉移的發展。香港的大資本在香港不斷獲取暴利，卻不扎根香港、發展香港。

發展商的作用是從買賣中獲利，結果幾十年形成龐大的地主階級，作為發展商地產發展的巨大的政治經濟社會支持力量，同時改造了香港的文化，趨向於地產投機獲利的商業文化和社會道德。中英談判之後不足50年，香港社會便整體蛻變。但地產利益靠的是外來資金，香港產業完全外移，便只能依賴歷年積累和從內地及海外流入的資金。中國內地歷時20多年的大貪腐和迄今未止的資金外逃，維持了香港的投機經濟、地產泡沫和英國的利益。

中美交惡，香港作為中國資金外逃美國的管道便難維持。股市衰落，正體現美國西方的打擊和中國內地的加強監管。樓市低迷，也見證內地資金流港的受限制。香港這20多年已變成主要依賴內地合法與非法資金支撐。按現時趨勢，香港缺乏發展動力，本地資金、人才會流失。

正因如此，香港要擺脫衰落的趨勢，便要從根本上變，放棄對美國的依賴，為中國的復興服務，在非西方和歐洲等西方軟肋下工夫，協助中國面向這些國家的金融、專業服務、經貿功能；抑制地產及其他壟斷利益，開放市場，包括最為重要的人才市場，扭轉英治時期遺留下來的不合時思想、組織與政策作為。在國安監督下，開放決策體系，促進創新改變，不能依靠政治提拔的政治人才，打破政務官的壟斷，打破一直以來的官僚主義和英美的市場放任主義。

破才可以立，去殖民化、一國兩制都是先破後立。