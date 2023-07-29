政情：區會訪南韓安老院舍 麥潤培送街坊製香薰石致謝

同立法會一樣，區議會都有外訪活動。沙田區議會主席麥潤培，上星期與當區6位區議員前往南韓考察，拜訪當地嘅安老院、區議會等不同機構與部門。為答謝人家盛情接待，當然要準備紀念品，不過送錦旗作禮儀交流，麥潤培嫌唔夠代表性，後來花盡心思，先至畀佢搵到一件既得體，又可代表沙田嘅小禮物贈予當地相關人士，究竟係乜東東呢？

嫌預算太少 行程超濃縮 答案係由街坊親手製作嘅獅子山香薰石，麥潤培話致送呢件小禮物，順道表達香港人嘅獅子山精神，同埋大家愛沙田嘅訊息；而南韓代表聽到佢哋嘅解釋，都話覺得好有心思、好特別。講番剛過去嘅外訪，麥潤培話行程預算每人只得9,000元，由於金額太少，一度冇旅行社願意幫佢哋預訂機票，好彩最後都有公司承辦，不過行程就超級濃縮，基本上要喺兩日之內完成所有嘅參觀。

雖然行程緊迫，但麥潤培話今次外訪都有好多得着，例如可以了解南韓嘅安老院環境、樂齡科技等。佢仲話同當地區議會交流，發現佢哋嘅區議員權力好大，反觀自己就只係「諮詢架構」，大嘆「自愧不如」。